Моуринью: «Должен извиниться за этот результат»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью нашел в себе силы для извинений перед болельщиками после поражения от «Челси» в матче Премьер-лиги.

«Фанаты потрясающе поддерживали нас на протяжении всех 90 минут. Этот результат расстроил миллионы фанатов во всем мире, сейчас они чувствуют себя очень плохо. Мне очень жаль. Как наставник я должен извиниться за этот результат.

Добавлю, что я на сто процентов принадлежу «Манчестер Юнайтед». Не на 99 и на один процент в пользу «Челси» или любого другого клуба. Я – стопроцентный манкунианец, поэтому так переживаю данный результат. Я уже сказал игрокам: завтра – тренировка, будем продолжать работать и бороться», – сказал Моуринью.

Матч девятого тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 4:0.