Мората готов быть запасным игроком в «Реале»

Форвард «Реала» Альваро Мората признался, что может рассматривать себя в качестве игрока, выходящего на замену, если при этом будет забивать голы и приносить пользу команде.

«Я согласен выходить на замену, если буду постоянно забивать. Бывает, что я провожу полный матч на поле, но не могу отличиться. Главное помогать команде. Я был бы эгоистом, если бы думал только о себе. Мы все нацелены на победу, на титулы», – сказал Мората.

Матч девятого тура испанской Примеры «Реал» – «Атлетик» завершился со счетом 2:1.