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Судьи
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Пуэнтедеуме)
Материалы

Реал - Атлетик

23.10.2016, Воскресенье, 21:45 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 9 тур Реал - Атлетик
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
13 февраля, суббота 18:00 Реал 4:2 Атлетик
5 тур
23 сентября, среда 22:00 Атлетик 1:2 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
7 марта, суббота 20:00 Атлетик 1:0 Реал
7 тур
5 октября, воскресенье 23:00 Реал 5:0 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 23:59 Атлетик 1:1 Реал
3 тур
1 сентября, воскресенье 14:00 Реал 3:1 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
31 тур
14 апреля, воскресенье 23:00 Атлетик 0:3 Реал
12 тур
18 ноября, воскресенье 01:00 Реал 5:1 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 23:59 Атлетик 0:3 Реал
1 тур
23 января, понедельник 00:30 Реал 4:1 Атлетик
Испания. Примера (2010/2011)
31 тур
9 апреля, суббота 20:00 Атлетик 0:3 Реал
12 тур
20 ноября, суббота 23:55 Реал 5:1 Атлетик
Испания. Примера (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Реал 5:1 Атлетик
18 тур
16 января, суббота 22:00 Атлетик 1:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
27 тур
14 марта, суббота 23:55 Атлетик 2:5 Реал
8 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
34 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Реал 3:0 Атлетик
15 тур
8 декабря, суббота 23:55 Атлетик 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 24 октября 2016, 00:24

    Молодцы Реал! - и дальше в таком духе!

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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 23 октября 2016, 21:35

    Никто не в курсе, когда матч собирается возобновить трансляцию Примеры?

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