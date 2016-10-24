Бразильская модель Playboy будет популяризировать Забиваку

Организаторы чемпионата мира-2018 обратились к модели журнала Playboy Сьюзи Кортес за помощью в популяризации талисмана турнира – волчонка Забиваки, сообщает The Sun. Она является обладательницей титула «Лучшие ягодицы 2015». Бразильянка приняла участие в фотосессии в футболке российской национальной команды.

Стоит отметить, что Сьюзи Кортес ранее была лицом специального олимпийского номера журнала.

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