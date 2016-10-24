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    Асатиани: «Судя по матчу с ЦСКА, у «Локомотива» нет никакого кризиса»

    Бывший защитник «Локомотива» Малхаз Асатиани после победы железнодорожников в матче 11-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:0) выразил мнение, что красно-зеленые скоро вернутся в лидирующую группу. Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России 11-е место.

    – Результат закономерен?

    – Ничейная была игра. Обе команды старались не рисковать, надежно действовали в обороне, поэтому моментов создали не так уж много. Но игра все равно смотрелась, держала в напряжении до последних секунд. Настоящее дерби!

    – С чем связываете безвыигрышную серию «Локомотива»?

    – Я лишь пару дней назад прилетел в Москву из Кутаиси и до этого матча «Локомотив» в деле не видел. Только читал, мол, команда в кризисе, что-то не складывается. Но, судя по игре с ЦСКА, нет никакого кризиса. Хороший состав, длинная скамейка, великолепный тренер. Парни бьются, выкладываются, на поле нет равнодушных.

    – Это важно.

    – Еще бы! Так что даже не сомневаюсь – «Локомотив» поднимется и уже в этом сезоне будет бороться за медали. Впереди почти двадцать туров, лидеры оторваться далеко не успели. Дайте время – и у Семина все получится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2016 00:36
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 октября 2016, 09:49

      просто кризис у цска

      1
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    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 24 октября 2016, 08:56

      Судить по одному матчу нельзя.

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