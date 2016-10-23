Слуцкий: «Локомотив» и ЦСКА ждали ошибок друг от друга. К сожалению, их совершили мы»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 11-го тура РФПЛ, в котором армейский клуб потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 0:1.

– Игра получилась без моментов практически с одной и с другой стороны. Обе команды ждали ошибок от соперников. К сожалению, эту ошибку допустили мы. Пошли в атаку, был хороший момент в концовке, но не реализовали.

– Что с Натхо? И когда вернется Дзагоев?

– У Натхо – повреждение голеностопа. Все будет ясно после обследования. За состоянием Дзагоева мы следим постоянно.

– Почему ЦСКА слабо сыграл в атаке?

– Нам в последнее время тяжело создавать моменты. «Локомотив» вышел на матч с нацеленной на оборону опорной зоной. Соперник играл плотно против нас, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.