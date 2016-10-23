Моуринью: «Я никогда не пойду на продажу Руни»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью исключил вариант продажи нападающего команды Уэйна Руни.

«Я никогда не пойду на продажу Руни. Тренер не станет расставаться с таким статусным футболистом, который оставил большой след в истории клуба. Да, нападающий провел три последних матча в запасе. Для меня данное решение далось тяжело, но надо в первую очередь учитывать интересы команды», – заявил Моуринью.

Руни в текущем сезоне провел в чемпионате Англии восемь матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.