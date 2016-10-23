«Интер» хочет подписать Компани зимой

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани попал в сферу интересов «Интера».

Сообщается, что руководство миланского клуба планирует обратиться к манкунианцам с предложением о покупке Компани в зимнее транфсерное окно. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2019 года, но если «Манчестер Сити» решит отпустить его, то, по информации источника, именно «Интер» будет главным претендентом.

В нынешнем сезоне Компани сыграл за клуб два матча. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.