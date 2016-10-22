Венгер: «По крайней мере, я могу выпить в день рождения. Когда не выигрываешь, это нужно»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал результат матча девятого тура АПЛ против «Мидлсбро» (0:0). Сегодня наставнику лондонцев исполнилось 67 лет.

«Это был матч из тех, когда ты много владеешь мячом, но из-за усталости уязвим для контратак. Владея мячом 75% времени, можно проиграть – таков современный футбол.

У нас было маловато сил, но мы были достаточно умны, чтобы не проиграть. Если не можешь победить, нужно не уступить. У соперника были моменты, но наш вратарь спас нас. Чех показал отличную игру в решающие моменты.

По крайней мере, я смогу выпить в день рождения. Когда выигрываешь, то заслуживаешь выпить – когда проигрываешь, тебе это нужно», – Венгер.