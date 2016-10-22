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    Муса впервые отличился за «Лестер» в официальных матчах

    Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса забил свой первый гол в официальных встречах за свою нынешнюю команду «Лестер». Нигериец отличился на 42-й минуте домашнего поединка девятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас». Получив мяч перед штрафной площадью соперника, 24-летний игрок мощным ударом практически по центру ворот отправил снаряд мимо голкипера «орлов» Стива Манданды.

    С учетом сегодняшней игры Муса проводит седьмой матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. До этого он не отметился ни одним результативным действием.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 18:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 23 октября 2016, 13:18

      Вперед Муся! Удачи! По стилю это - твой клуб

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 22 октября 2016, 23:02

      Отличный игрок, успехов тебе!!! Время впереди, поправляй статистику)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 октября 2016, 22:36

      1 гол в 7 матчах - очень слабо ! Лучше бы в ЦСКА играл дальше, зря переходил.

      0
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      Рейтинг: +103

      romario605 22 октября 2016, 22:27

      Верю в Мусу, хороший, обучаемый игрок!

      3
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      Рейтинг: +154

      Azenkur 22 октября 2016, 19:08

      С почином!)

      4
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