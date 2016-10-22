Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Григорян: «Спартак-2» думает на сутки быстрее, чем игроки первой команды»

    Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян подвел итог поединка 18-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» (0:2). Наставник хабаровчан отметил, что игроки второй команды красно-белых думают на поле гораздо быстрее футболистов основного состава. Напомним, «СКА-Хабаровск» выбил подопечных Массимо Карреры из Кубка России, нанеся им минимальное поражение в 1/16 финала.

    «Костяк команды «Спартак-2» составляют молодые ребята. Сегодня они были лучше нас во всех компонентах игры и даже, что удивительно, в единоборствах. У меня опытная команда. Не думаю, что взрослые мужики хотели запугать игрой на грани фола молодых игроков «Спартака-2». Мои ребята просто не могли заставить себя играть на грани фола.

    Результат по делу. «Спартак-2» думает на сутки быстрее, чем игроки первой команды. Мне непонятно, почему красно-белых считают фаворитами РФПЛ», – сказал Григорян.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2016 17:32
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 23 октября 2016, 08:46

      Ещё один умник нашёлся!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 23 октября 2016, 03:15

      всё просто: пока мы на первом месте - мы фавориты, и в наших силах продлить это

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 22 октября 2016, 20:06

      Настоящий армянин. Внимание!
      Привлекает к себе внимание.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 22 октября 2016, 19:49

      Так играли в Москве. В Хабаровске и Спартак-2 проигрывал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 22 октября 2016, 19:26

      спартак первый до сих пор первый! получается вся рфпл хуже думает на сутки чем твой недоклуб)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Snerg 22 октября 2016, 19:44

      это временно..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11