Конте: «Победа над «Манчестер Юнайтед» станет подарком для Абрамовича»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте намерен преподнести подарок владельцу клуба Роману Абрамовичу в виде победы над «Манчестер Юнайтед» в поединке девятого тура АПЛ. В понедельник, 24 октября, бизнесмен будет праздновать юбилей – 50-летие. Игра между лондонцами и «красными дьяволами» состоится завтра, в воскресенье и начнется в 18:00 мск.

«Он заслужил это тем, что безгранично предан «Челси». Мне и моим игрокам очень хотелось бы подарить ему победу на «Манчестер Юнайтед». Это не будет легко, так как «красные дьяволы» – очень сильная команда. Мы знаем, что будет сложно, но их визит на «Бридж» состоится в удачный для нас момент», – сказал Конте.