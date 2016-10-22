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    «Динамо» дома сыграет с аутсайдером ФНЛ «Соколом» в матче 18-го тура

    22 октября состоится матч 18-го тура ФНЛ, в котором «Динамо» примет «Сокол». Москвичи продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, а вот саратовская команда находится в зоне вылета.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 18:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 22 октября 2016, 18:53

      ого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Fakel_VRN 22 октября 2016, 12:36

      Легкие 3 очка для Сокола

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > Fakel_VRN 22 октября 2016, 13:44

      для ментов 3 очка лёгкие

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      muromen > Fakel_VRN 22 октября 2016, 16:30

      Не фукелу об этом говорить!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 22 октября 2016, 12:31

      Должны победить!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 22 октября 2016, 11:40

      Динамо удачи !

      0
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