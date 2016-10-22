Конте: «Это будет матч против «Манчестер Юнайтед», а не против Моуринью»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями накануне матча девятого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Нас ждет тяжелая игра против сильной команды. Не против Жозе Моуринью. Важно, повторю, сфокусироваться на игре, на футболистах «Манчестер Юнайтед» и подготовиться к матчу должным образом.

Когда тренер встречается с клубом, для которого он сделал много хорошего, нормально, что о нем говорят. Но для нас важно сосредоточиться на игре.

Будет правильно, если его примут хорошо. Затем прозвучит свисток – и будет важно видеть в «Юнайтед» врага, оппонента», – сказал Конте.

Матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 23 октября. Начало – в 18:00 по московскому времени.