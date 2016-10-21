В ближайший четверг Бэйл продлит контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл продлит свой контракт с клубом в четверг на следующей неделе.

Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано до 2022 года, а футболиста ждет значительное повышение зарплаты. Ранее появлялась информация о том, что отступные по этому договору составят 500 миллионов евро. Нынешний контракт Бэйла истекает в июне 2019 года.

Также «Реал» планирует продлить договоры с Криштиану Роналду, Пепе и Лукасом Васкесом. Напомним, недавно новые соглашения подписали Тони Кроос и Лука Модрич.