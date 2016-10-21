Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тите: «В матче с Боливией раз десять подумал о том, не заменить ли Неймара»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что Неймару нужно научиться не реагировать на фолы и провокации со стороны соперников.

    «Знаете, сколько раз я думал, не заменить ли Немйара во втором тайме матча с Боливией? Раз десять.

    Но это процесс взросления, через который он должен пройти. Я сказал ему: «Эй, Неймар, забудь про карточку. Оставь это мне. Иди и играй, бей и финти.

    Это процесс возмужания. Я уверен, что Неймар попал в правильный клуб. Он в правильном месте, и я уверен, что он будет расти. Он должен не обращать внимания на фолы, потому что у него особенный талант. Он должен научиться игнорировать это», – сказал Тите.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2016 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11