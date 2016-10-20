Лига Европы. Гол Коноплянки принес «Шальке-04» победу над «Краснодаром», «Зальцбург» уступил «Ницце»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в родных стенах минимально уступил «Шальке-04» – 0:1. Победу и единоличное лидерство в квартете I немецкому клубу принес гол Евгения Коноплянки.

В другой встрече «Ницца» в гостях одолела «Зальцбург» и одержала первую победу в нынешнем розыгрыше еврокубка.

Лига Европы. Групповой этап. Группа I. 3-й тур

Краснодар (Россия) – Шальке-04 (Германия) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Коноплянка, 11.

Зальцбург (Австрия) – Ницца (Франция) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Плеа, 13.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы