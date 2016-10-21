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Судьи
Главный судья:
Евгений Арановский (Киев)
Материалы

Зальцбург - Ницца

20.10.2016, Четверг, 20:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Лига Европы, 3 тур Зальцбург - Ницца
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шальке-04 6 5 0 1 9:3 +6 15
2. Краснодар 6 2 1 3 8:8 0 7
3. Зальцбург 6 2 1 3 6:6 0 7
4. Ницца 6 2 0 4 5:11 -6 6
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