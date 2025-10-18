«Байер» приобрел вингера и вратаря

«Брюгге» – «Зальцбург»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72

«Зальцбург» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2025

«Зальцбург» – «Брюгге»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 1.85

«Зальцбург» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.65