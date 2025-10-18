Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Альтах
Зальцбург - Альтах: онлайн-трансляция 18 октября 2025
Зальцбург
18.10.2025, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
- : -
Не начался
Альтах
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зальцбург - Альтах
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Зальцбург
Альтах
«Байер» приобрел вингера и вратаря
12 августа, 12:00
1
«Брюгге» – «Зальцбург»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
11 августа, 09:14
«Зальцбург» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2025
6 августа, 18:50
«Зальцбург» – «Брюгге»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 1.85
5 августа, 08:34
«Зальцбург» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.65
29 июля, 10:56
«Байер» приобрел вингера и вратаря
12 августа, 12:00
1
«Брюгге» – «Зальцбург»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
11 августа, 09:14
«Зальцбург» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2025
6 августа, 18:50
«Зальцбург» – «Брюгге»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 1.85
5 августа, 08:34
«Зальцбург» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.65
29 июля, 10:56
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
17 июня 2022, 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
28 августа 2015, 01:24
1
Больше новостей
Австрия. Бундеслига
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
- : -
24.08.2025
Грацер
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
- : -
24.08.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
- : -
24.08.2025
Рапид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
- : -
30.08.2025
Рид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Зальцбург
- : -
30.08.2025
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
- : -
24.08.2025
Грацер
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
- : -
24.08.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
- : -
24.08.2025
Рапид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
- : -
30.08.2025
Рид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Зальцбург
- : -
30.08.2025
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Грацер
- : -
30.08.2025
Штурм
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Тироль
- : -
31.08.2025
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Хартберг
- : -
31.08.2025
Рапид
Последние матчи
Зальцбург
Альтах
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Зальцбург
3 : 0
23.08.2025
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
0 : 0
17.08.2025
Альтах
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Хартберг
1 : 2
16.08.2025
Зальцбург
Лига чемпионов, 3 раунд
Брюгге
3 : 2
12.08.2025
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Зальцбург
5 : 0
09.08.2025
Грацер
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Зальцбург
3 : 0
23.08.2025
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Хартберг
1 : 2
16.08.2025
Зальцбург
Лига чемпионов, 3 раунд
Брюгге
3 : 2
12.08.2025
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Зальцбург
5 : 0
09.08.2025
Грацер
Лига чемпионов, 3 раунд
Зальцбург
0 : 1
06.08.2025
Брюгге
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
0 : 0
17.08.2025
Альтах
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Альтах
1 : 0
09.08.2025
Рид
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
0 : 2
02.08.2025
Альтах
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
0 : 0
23.05.2025
Альтах
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
