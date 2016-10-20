Глеб: «В Белоруссии талантливой молодежи даже больше, чем в Германии»

Полузащитник БАТЭ и сборной Белоруссии Александр Глеб выделил основные, по его мнению, причины, которые тормозят профессиональный прогресс доморощенных молодых игроков.

«У нас достаточно талантливой молодежи. Здесь, я считаю, мы превосходим даже Германию. Но на каком-то этапе наши футболисты теряются. Может, не хватает возможностей для развития, турниров. Влияют белорусские паспорта, нашим ребятам сложно уехать за границу и прогрессировать там.

Мы не можем конкурировать на равных с другими европейскими странами. Те же зарплаты расслабляют на раннем этапе, может быть, дома все устраивает, и футболисты перестают прогрессировать», – приводит слова Глеба «Прессбол».