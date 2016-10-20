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    Глеб: «В Белоруссии талантливой молодежи даже больше, чем в Германии»

    Полузащитник БАТЭ и сборной Белоруссии Александр Глеб выделил основные, по его мнению, причины, которые тормозят профессиональный прогресс доморощенных молодых игроков.

    «У нас достаточно талантливой молодежи. Здесь, я считаю, мы превосходим даже Германию. Но на каком-то этапе наши футболисты теряются. Может, не хватает возможностей для развития, турниров. Влияют белорусские паспорта, нашим ребятам сложно уехать за границу и прогрессировать там.

    Мы не можем конкурировать на равных с другими европейскими странами. Те же зарплаты расслабляют на раннем этапе, может быть, дома все устраивает, и футболисты перестают прогрессировать», – приводит слова Глеба «Прессбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +358

      Финт 20 октября 2016, 20:20

      Хотите играть как немцы?
      Вкладывайте в детский и юношеский футбол как немцы ,а не миллионы на трансферы.
      "В.Стогниненко"

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