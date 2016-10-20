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    «Альпари»: ЦСКА теряет в год миллиард рублей

    Владелец ЦСКА Евгений Гинер столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Как сообщает источник, ссылающийся на информацию представителей компании «Альпари», владелец столичного клуба в срочном порядке ищет новых инвесторов.

    «Сейчас для Гинера, ключевыми активами которого являются ряд электроэнергетических, производственных и металлургических компаний Украины, наступили непростые времена. Похоже, бизнесмен попал в санкционные списки Киева. МВД Украины в сентябре начал расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов и махинациях при закупках головной компании холдинга VS Energy. В офисе прошли обыски.

    Убытки ЦСКА, одного из самых успешных российских клубов, в среднем составляют 1 миллиард рублей в год. В этом году из-за финансовых проблем, Гинер уже сократил финансовую поддержку армейцам. Показательна трансферная кампания клуба в межсезонье – ни одной крупной покупки.Для сохранения финансирования ЦСКА необходимо привлечение новых инвесторов или продажа клуба. В прошлом году Гинер оценил ЦСКА в 300 млн. долларов, что очень скромно по европейским меркам.

    Оптимальный для клуба вариант – если покупателем выступят структуры Романа Абрамовича. Владельцы «Челси» и ЦСКА давно знакомы, а «Сибнефть» десять лет назад была спонсором армейцев. В своe время интерес к ЦСКА проявляли также Искандер Махмудов и Михаил Прохоров, но сейчас они вряд ли решатся на такую покупку. Как вариант – часть акций можно разместить на IPO, чтобы у преданных болельщиков была возможность поучаствовать в капитале команды», – прокомментировал ситуацию старший финансовый аналитик компании «Альпари» Роман Ткачук.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    20.10.2016 11:56
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 21 октября 2016, 14:34

      вот это жесть, теперь все понятно

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 21 октября 2016, 13:31

      интересно, если убрать лимит на иностранных игроков на сколько зарплата упадет у наших горе футболистов? какая экономия в бюджете клуба будет)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 20 октября 2016, 19:28

      Скоро грянет бомба)))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1496

      GM > mixerson_kb 20 октября 2016, 21:51

      Бомба не грянет, бомба взорвется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 октября 2016, 17:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ФНЛ

      -4
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      ...
      Рейтинг: +1496

      GM > bumer_moscow 20 октября 2016, 18:22

      Только после вас ;)
      Вам, тем более, рукой подать :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 20 октября 2016, 17:37

      Мутные времена настают!

      2
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 20 октября 2016, 16:23

      А чему удивляться?...чтобы шла прибыль нужны вложения,чтобы купить качественных игроков.Будут качественные игроки,в ЛЧ будут победы и появится прибыль,спонсоры.Должна работать селекция на высшем уровне,чтобы классного игрока купить за 15-25,и показав себя в ЛЧ продать его за 35-40,так делает Порту это ни для кого не секрет.А когда последний раз ЦСКА покупал классного игрока мил.за 15-20?...Селекции нет,Побед на междун.арене нет,трансферов нет,мега спонсоров нет,а от куда появится прибыль???

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1496

      GM > Psih86 20 октября 2016, 18:18

      Ты точно за российским футболом следишь или просто клоун?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1496

      GM > GM 20 октября 2016, 21:50

      О, а какой клоун тут минусы всем ставит?
      Школоту кто-то обидел?

      0
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 > GM 20 октября 2016, 23:01

      Школота!!!По взрослеешь,по умнеешь,согласишься!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1496

      GM > Psih86 21 октября 2016, 21:51

      Так это ты тут клоуном-минусатором работать устроился?
      Действительно, школота из альтернативно-одаренных...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 20 октября 2016, 15:31

      А что все так удивлены? 1 лярд рублей - это меньше 15 млн евро. Меньше, чем зарплата основы. А это ведь не единственная статья расходов. А доходы у клуба откуда? Болел у них на стадио, как ни крути - мало в среднем, телевизор у нас клубам дает копейки. Всего делов...

      -2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 20 октября 2016, 13:45

      ну уж если ЦСКА теряет..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 20 октября 2016, 13:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Трансф. кампания вообще не показатель,цска особо никогда не тратится,а если тратится,то неудачно(витиньё тому пример).

      -12
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      Рейтинг: +12

      brooklyn93 > zagrizlik 20 октября 2016, 13:42

      Натхо и Ерёменко не так уж и давно подписали)
      Один бесплатно второй в лямов 5 обошелся.

      2
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > brooklyn93 20 октября 2016, 15:39

      Цска проводит хорошие трансферы в этом они молодцы.

      -2
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      Рейтинг: +1496

      GM > zagrizlik 20 октября 2016, 18:20

      Ну давай, еще Фернандеса, Мусу, Думбию зачисли в неудачные трансферты. Чего уж, жги всю горькую правду, не жалей нас ;)

      -1
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 > GM 20 октября 2016, 23:07

      Муса в Лестере ноль,Думбия вообще где?в дубле у Ромы?Трансферы для России может и не плохие,но это еденичные случаи,да и не громкие они что лукавить.

      -2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > brooklyn93 20 октября 2016, 23:50

      оба бесплатно.

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > GM 20 октября 2016, 23:51

      Да при чём это? я писал,что цска НЕ ТРАТИТЬСЯ!!!!!!!
      марио,думбия и т.д. были куплены за малые деньги.

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      zagrizlik > Psih86 20 октября 2016, 23:52

      да плевать как они играют в нынешних клубах,главное,что цска стал для них трамплином...думбия в базеле,если что...

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      Рейтинг: +1496

      GM > Psih86 21 октября 2016, 21:53

      Ты и правда альтернативно одарен. Тут разговор о трансфертах был, а не о том, кто как играет после продажи. Или это для тебя слишком сложно?

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 октября 2016, 13:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      При любом раскладе, ниже всякой шуширы, типа спартака или Мордовии, опуститься не должны. Но чемпионства, в этом году может и не быть..

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