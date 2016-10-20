Сарри вслед за Гюнешем раскритиковал судейство Карасева

Наставник «Наполи» Маурицио Сарри недоволен работой российской бригады арбитров во главе Сергеем Карасевым на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бешикташем» (2:3).

«Игроки «Наполи» сами себе осложнили жизнь в том матче. Показывая качественный футбол, мы ошибались в самое неудачное время. Решающий мяч соперник забил из офсайда. Тем не менее я заметил прогресс в нашей игре по сравнению с матчем против «Ромы». Это шаг в верном направлении», — сказал Сарри, слова которого приводит Mediaset.

Отметим, что ранее работу Карасева раскритиковал наставник «Бешикташа» Шенол Гюнеш.