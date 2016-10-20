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Сарри вслед за Гюнешем раскритиковал судейство Карасева

20 октября 2016, 11:38
5

Наставник «Наполи» Маурицио Сарри недоволен работой российской бригады арбитров во главе Сергеем Карасевым на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бешикташем» (2:3).

«Игроки «Наполи» сами себе осложнили жизнь в том матче. Показывая качественный футбол, мы ошибались в самое неудачное время. Решающий мяч соперник забил из офсайда. Тем не менее я заметил прогресс в нашей игре по сравнению с матчем против «Ромы». Это шаг в верном направлении», — сказал Сарри, слова которого приводит Mediaset.

Отметим, что ранее работу Карасева раскритиковал наставник «Бешикташа» Шенол Гюнеш.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бешикташ Наполи Сарри Маурицио Карасев Сергей
Комментарии (5)
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TY13R
1476956973
бывает...
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dyema
1476957456
И если кто-то выиграет или будет ничья, то всё равно виноват судья)))
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Aztec58
1476959468
Карасёв слабый и ангажированный судейка, легко поддается нажиму со стороны кабинета, что неоднократно проявлялось в матчах с участием ЦСКА или того же Терека.
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zenitforever2015
1476959726
Оба тренера раскритиковали работу Карасёва. Как же надо судит??
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alexis02lion
1476961026
Да нормально судил. Там где надо пенальти поставил. Если бить не умеете, то не фиг на судью всё сваливать. А Абубакар красавец, поставил на место выскочек из Неаполя. Пусть лучше думает кем Милика заменить, а то и в Серии А два поражения, кто-то вообще верил что они у Ромы смогут выиграть, когда Рим в огне, а они без лидера атак. На одном Мертенсе они такими темпами могут и до 3 места опуститься, так как там всё запутанно в группе.
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