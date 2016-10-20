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    Сарычев: «По этому сезону лучший в Премьер-лиге – Беленов»

    Бывший вратарь СССР Валерий Сарычев обратил внимание «Зенита» на голкипера «Анжи» Александра Беленова.

    – Селихов – подходящая кандидатура для питерцев?

    – «Зенит» богатый и амбициозный клуб, регулярно представляет страну в Лиге чемпионов. Александр же выступает в довольно средней команде. Он вратарь хорошего уровня, добился значительного прогресса, но не думаю, что лучше Лодыгина.

    – В чем проблема нынешнего основного голкипера сине-бело-голубых?

    – В нестабильности. У Юрия есть серьезный недостаток – выбор позиции, это критичный момент. Много ошибок плюс не выручает.

    – В «Зените» с Лодыгиным конкурирует Михаил Кержаков. Кто из них сильнее?

    – На мой взгляд, это голкиперы одного уровня. Михаил разве что менее опытен.

    – Лодыгин нестабилен, Селихов, на ваш взгляд, не лучше. Тогда кто может усилить позицию?

    – По этому сезону лучший в Премьер-лиге – Беленов из «Анжи». Выступает надежно, ровно, но самое главное – выручает в критические моменты. Для сильной, доминирующей команды важно, чтобы голкипер в тех ситуациях, когда у соперника появляется шанс, спасал. И Беленов это делает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2016 11:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 20 октября 2016, 15:04

      Нам повезло с кипером,красава Беленов!

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      Рейтинг: +79

      Giletka 20 октября 2016, 12:58

      У Беленова в Кубани были два сезона, когда он на голову всех остальных вратарей вратарей рфпл выглядел, но этого оказалось мало для сборной. А потом Кубань покатилась.

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