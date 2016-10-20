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    Каюмов: «Знаю, что не силен в физической борьбе»

    Форвард «Тамбова» Дмитрий Каюмов признал, что физическая борьба не является его сильной стороной на футбольном поле.

    У вас вес примерно как у Вальбуэна (58 кг. ? Ред.). Как с такими габаритами рубиться в ФНЛ?

    – Я, как и Вальбуэна, знаю свои плюсы и минусы. Поэтому действую на сильных сторонах: открываюсь в свободные зоны, быстро принимаю решения. Я не силен в физической борьбе, поэтому стараюсь именно играть в футбол, а не бороться.

    – К огромным расстояниям ФНЛ реально привыкнуть?

    – Тяжело после дороги играть. Но тем, кто живет в дальних городах, еще тяжелее. Мы то к ним один-два раза в год летаем, а им постоянно приходится. Кто чем в дороге развлекается. Я люблю книги почитать или на айпаде фильмы смотрю.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    20.10.2016 09:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 3 ноября 2016, 20:02

      Бороться всем иногда приходится, так что можно и побыть под нагрузкой.

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