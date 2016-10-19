Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Манчестер Сити», «Боруссия» М обыграла «Селтик»

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» отправила в ворота «Манчестер Сити» четыре безответных мяча. Автором трех голов стал Лионель Месси, один точный удар на счету Неймара.

В другой встрече группы «Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Селтик».

После трех туров в этом квартете лидируют каталонцы, набравшие девять очков. У «Манчестер Сити» – четыре балла, у «Боруссии» – три, у «Селтика» – одно очко.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа C. 3-й тур

Барселона (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 4:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Месси, 17; 2:0 – Месси, 61; 3:0 – Месси, 69; 4:0 – Неймар, 89.

Удаления: Матье, 73 – Браво, 53.

Селтик (Шотландия) – Боруссия М (Германия) – 0:2

Голы: 0:1 – Штиндль, 57; 0:2 – Хан, 77.

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