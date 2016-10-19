Данильянц: «Атлетико» – тоже люди. Может, у них сегодня будет не самый лучший день»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями перед матчем третьего тура группового этапа против «Атлетико».

«Некоторые ребята готовы не на сто процентов, потеряли Калачева, есть вопросы еще по нескольким ребятам. Но по схеме все остается так, как и было. Безусловно, Калачев – ведущий футболист, но на этой позиции будет играть Киреев. Схема, рисунок игры останется тем же.

«Атлетико» – это команда, они все делают вместе, очень быстро действуют. Но это все равно люди. Может быть, у них сегодня будет не самый лучший день. Это тренерская команда, как и «Ростов», но мы уступаем им в классе.

Серия без поражений важна для болельщиков. Они будут скандировать «мужики», а мы будем стараться не подвести», – сказал Данильянц.