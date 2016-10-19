Моуринью: «Вызывать Рэшфорда в молодежную сборную бессмысленно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что вызывать Маркуса Рэшфорда в молодежную сборную Англии не имеет смысла.

«Сейчас середина октября, а молодежный чемпионат Европы будет только летом. Если футболиста вызывают во взрослую национальную команду, тогда можно говорить о том, что это важно для его развития. А вызовы в молодежную команду в таком случае не имеют смысла.

Это тоже самое, как если бы мы сделали его основным игроком «МЮ», а потом использовали его в матчах чемпионата среди футболистов младше 23 лет, потому что мы хотим кого-то обыграть там, а он может помочь.

Если он выступает за молодежку – он выступает за молодежку, и никакой дискуссии не будет. Но раз Саутгейт постоянно вызывает его во взрослую сборную, мы должны говорить об этом, потому что не хотим, чтобы он уезжал в молодежную команду», – сказал Моуринью.