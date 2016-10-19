Журова: «Одна из задач Мутко на посту вице-премьера – это успешное проведение ЧМ-2018»

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о задачах Виталия Мутко на посту вице-премьера, курирующего вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

«Все были готовы к таким перестановкам еще с форума «Россия – спортивная держава». Мутко будет точно так же вовлечен в работу с российским спортом, как и раньше, он будет активно озвучивать политические, стратегические вещи. Просто теперь он будет это делать в должности вице-премьера, его задачи – это позиционирование России как спортивной державы и успешное проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году», – сказала Журова.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поддержал назначение Мутко на должность вице-премьера.