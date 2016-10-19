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    Каюмов: «Несколько клубов из российской Премьер-лиги звали на просмотр, но я выбрал «Тамбов»

    Полузащитник «Тамбова» Дмитрий Каюмов рассказал о сорвавшемся переходе в «Младу Болеслав», а также о других возможных вариантах продолжения карьеры.

    – Летом у вас был просмотр в чешском клубе «Млада-Болеслав». Почему не получилось?

    – Для меня это тоже осталось загадкой, так как меня там хотел видеть тренер. И когда я приехал, он был доволен. А дальше, может, руководство приняло другое решение. Суммарно я там пробыл дней десять: недельный сбор, мини-турнир, где в день было две игры, который я достаточно неплохо провел. Потом у меня заканчивалась виза, и я поехал в Москву. В итоге позвонили, сказали, что не получается.

    – Как вам вообще город? Он же по площади в три раза меньше Тамбова.

    – Сначала я несколько дней жил в Праге. Потрясающе красивый город. Много памятников архитектуры. Мне как раз сняли гостиницу в Старом городе, и я ходил там под большим впечатлением. В Млада-Болеславе тоже провел несколько дней, успел погулять. Там есть как новая часть, так и старая. Тоже есть красивые улочки, соборы. Хороший европейский чистый город.

    – После еще какие-то варианты кроме «Тамбова» были?

    – Было много вариантов до «Млады». Несколько клубов из российской Премьер-лиги звали на просмотр, было много команд из первой лиги. Но пока я пробыл в Чехии и затем еще неделю ждал ответа оттуда, начался чемпионат, и во всех вариантах уже наигрывали других людей. А «Тамбов» выражал заинтересованность с самого начала, ждал меня, был рад видеть.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    19.10.2016 18:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 19 октября 2016, 19:38

      Тамбов по любому лучше, по чаще на поле выходить будешь. И вообще в Тамбове в тебя верят.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 октября 2016, 19:16

      Хвастаться тут вообще особо нечем...

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