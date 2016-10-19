Депутат: «От всего, что происходило на стройке «Зенит-Арены», просто воняло коррупцией и казнокрадством»

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник поделился своим мнением о заключительных этапах строительства футбольного стадиона на Крестовском острове. Напомним, летом 2017 года стадион должен принять матчи Кубка конфедераций, а через год он станет одной из арен чемпионат мира.

«Хотелось бы надеяться, что эта история будет иметь конец именно в этом году. Для Петербурга это общая история, проблема, и здесь никакого злорадства по поводу происходящего быть не может. Игорь Албин действительно вскрыл гнойник, который там существовал уже много лет, и понятно, что без проблем эта ситуация вряд ли могла разрешиться.

Когда мы достроим этот стадион, конечно, выдохнем, но потом все равно вернемся к вопросу кто виноват. Я думаю, что сразу после новогодних каникул фракция «Партии Роста» в Законодательном собрании обратится в Счетную палату с настоятельным предложением проверить финансирование «Зенит-Арены» на протяжении всех этих трудных лет. От всего, что происходило на стройке, просто воняло и несло коррупцией и казнокрадством.

В данный момент нужно думать, что делать, и завершить поскорее эту стройку, потому что все происходящее наносит ущерб имиджу города. В то, что этот стадион когда-нибудь окупит все затраченные на него средства, даже если там будет играть сборная России и «Зенит», я не очень верю», – цитирует Резника «Собеседник».