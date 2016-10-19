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  • Депутат: «От всего, что происходило на стройке «Зенит-Арены», просто воняло коррупцией и казнокрадством»

Депутат: «От всего, что происходило на стройке «Зенит-Арены», просто воняло коррупцией и казнокрадством»

19 октября 2016, 13:44
52

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник поделился своим мнением о заключительных этапах строительства футбольного стадиона на Крестовском острове. Напомним, летом 2017 года стадион должен принять матчи Кубка конфедераций, а через год он станет одной из арен чемпионат мира.

«Хотелось бы надеяться, что эта история будет иметь конец именно в этом году. Для Петербурга это общая история, проблема, и здесь никакого злорадства по поводу происходящего быть не может. Игорь Албин действительно вскрыл гнойник, который там существовал уже много лет, и понятно, что без проблем эта ситуация вряд ли могла разрешиться.

Когда мы достроим этот стадион, конечно, выдохнем, но потом все равно вернемся к вопросу кто виноват. Я думаю, что сразу после новогодних каникул фракция «Партии Роста» в Законодательном собрании обратится в Счетную палату с настоятельным предложением проверить финансирование «Зенит-Арены» на протяжении всех этих трудных лет. От всего, что происходило на стройке, просто воняло и несло коррупцией и казнокрадством.

В данный момент нужно думать, что делать, и завершить поскорее эту стройку, потому что все происходящее наносит ущерб имиджу города. В то, что этот стадион когда-нибудь окупит все затраченные на него средства, даже если там будет играть сборная России и «Зенит», я не очень верю», – цитирует Резника «Собеседник».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Россия
Комментарии (52)
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Legioner-05
1476874327
Нагло воровали и некому было за этим следить.И даже после всего этого продолжают в том же духе.Самое интересное,что толком никого не накажут и никто не вернет наварованные миллиарды.Все у них схвачено я думаю и многие имели с этого свои копейки.Срамота!
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Тraumtanzеr
1476874363
Если доделают, будет вонять бомжами.
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Alexx22
1476874967
иногда жалею, что Сталина нет, а так ворюги воров подгоняют
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alexandr1205
1476875859
Кормушка для всей "деловой элиты" Питера. Еще больше нахапают и, конечно же, никого не посадят - спустят все на тормозах ... (о Сердюкове сейчас почти никто и не вспоминает).
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Медвепут великий
1476876997
Счас, люди допилят, переведут бабки в оффшоры, уедут в теплые страны. И потом мы будем выяснять кто виноват. Будим их искать.Ох мы им потом покажем, кузькину мать. Красавцы мля. А потом суп с котом!!!
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Шаен
1476877712
А еще и бомжатиной попахивало!))))
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alp
1476883963
о, голодранцы разрезвились )))))
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Мясной Упырь
1476885038
как только достроют ее ктонить взорвет к чертям собачим, чтоб следы замести от баблокрада
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Garrincha58
1476887704
а кто у нас в стране коррупционеры и казнокрады всем и так ясно они самые и есть народные избранники
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Lenin26
1476888763
Лучше рот бы свой закрыл и не вонял,су....ка сколько же умников из этого правительство повылазило,где же вы гнид...ы были когда воровали,а сейчас все такие правильные,тфу аж читать противно!!!!Лиж бы по пиарится!!!
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