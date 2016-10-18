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    Раньери: «Лига чемпионов – наш приоритет»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери накануне матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена» заявил, что сейчас этот турнир является для его команды самым важным.

    «В Премьер-лиге наша задача – гарантировать сохранение прописки к концу сезона. А Лига чемпионов играется прямо сейчас. На сегодняшний день она приоритетна для нас.

    Мы хотим расти, но иметь проблемы на старте сезона – это нормально, ведь у нас новые игроки и все новое.

    Возможно, мы хотели бы добиться чего-то большего, но мы «Лестер», мы хорошая команда и должны показать свои возможности», – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    18.10.2016 20:08
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