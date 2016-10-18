Энрике: «Пеп – мой очень хороший друг. Считаю его лучшим тренером планеты»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Пеп – мой очень хороший друг. Считаю его лучшим тренером планеты. Мне очень по душе его атакующий менталитет. Но этот матч нельзя назвать противостоянием тренеров. Результат будет зависеть от действий игроков на поле. «Манчестер Сити» показывает отличный футбол, и я отчетливо вижу влияние Гвардиолы на игру команды.

Серхи Роберто и Жорди Альба тренировались в общей группе два последних дня, оба полностью здоровы и претендуют на место в основе. Всех нас невероятно радует, когда мы можем с уверенностью сказать, что Лео Месси снова готов играть. Он создает моменты и на флангах, и в центре. Чем активнее Месси участвует в игре, тем лучше выглядит «Барселона», – сказал Энрике.

Матч «Барселона» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 19 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.