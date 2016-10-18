Кудряшов: «Ростову» надо быстро переключиться с РФПЛ на Лигу чемпионов»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов высказал свое мнение относительно грядущего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». По словам игрока, ростовчанам необходимо забыть прошедшую игру против «Спартака» (0:1) и двигаться дальше.

«Еще перед вчерашней тренировкой нам озвучили, что надо быстро переключаться с РФПЛ на Лигу чемпионов. И чтобы мы вышли на завтрашнюю игру с позитивным настроем, готовились к ней. Надо выбросить из головы все, что происходило два дня назад в игре со «Спартаком». Поэтому с эмоциональным состоянием у нас все в порядке.

«Атлетико» — это в первую очередь сильная команда. А так, вся линия атаки очень сильна. И в индивидуальном плане, и в коллективном. Поэтому никого из футболистов «Атлетико» выделить не могу», – сказал футболист.

Игра состоится 19 октября в 21:45 по московскому времени.