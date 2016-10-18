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    «Сокол» нашел деньги на игру против «Динамо», но судьба клуба остается неясной

    Директор «Сокола» Алексей Потапов заявил, что клуб нашел финансы на выездную игру очередного тура ФНЛ против «Динамо», но при этом судьба клуба неясна. Напомним, ранее появилась информация, что футболисты саратовского клуба могут бойкотировать тренировки из-за задолженности по зарплате.

    «На «Динамо» деньги мы нашли, игра состоится. Кое-какие шаги для стабилизации ситуации в команде предпринимаются, конкретная информация появится в четверг вечером, когда состоится встреча в правительстве по поводу нашей судьбы. Пока идет положительная динамика, скажем так. Ни о каких бойкотах сейчас не идет речь», – заявил Потапов.

    На данный момент «Сокол» занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    18.10.2016 14:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +87

      Polilux 18 октября 2016, 22:22

      И ЭТО - Российский футбол?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 18 октября 2016, 18:09

      Ага теперь еще надо Динамо денег найти, чтобы игра состоялась )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 18 октября 2016, 15:14

      земляков жалко

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