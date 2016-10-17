«Спартак» намерен побороться за участие в фестивале «Каннские львы»

«Спартак» объявил о своем намерении побороться за участие в Международном фестивале креативной рекламы «Каннские львы». Ролик под названием «Мы все одной крови» будет представлен на российском отборочном этапе фестиваля.

«Друзья! Уверены, что вы уже успели оценить созданную нами в этом сезоне серию видеороликов «Мы все одной крови», посвященную всем нам – спартаковским болельщикам и футболистам! Теперь ролик «Мы все одной крови» станет участником российского отборочного этапа 63-го Международного фестиваля креативной рекламы «Каннские львы» – одного из самых ярких и значимых событий в рекламной индустрии. «Львы» – самая престижная всемирная премия в области рекламы и маркетинга.

Приходите поболеть за наш красно-белый ролик в Московский Дом Кино 28 октября! В случае победы он получит шанс представлять Россию на финале конкурса в Каннах. Пускай весь мир узнает о том, что объединяет нас, спартаковцев!», – сказано в сообщении на официальном сайте клуба.