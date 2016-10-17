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  • «Спартак» намерен побороться за участие в фестивале «Каннские львы»

«Спартак» намерен побороться за участие в фестивале «Каннские львы»

17 октября 2016, 18:32
8

«Спартак» объявил о своем намерении побороться за участие в Международном фестивале креативной рекламы «Каннские львы». Ролик под названием «Мы все одной крови» будет представлен на российском отборочном этапе фестиваля.

«Друзья! Уверены, что вы уже успели оценить созданную нами в этом сезоне серию видеороликов «Мы все одной крови», посвященную всем нам – спартаковским болельщикам и футболистам! Теперь ролик «Мы все одной крови» станет участником российского отборочного этапа 63-го Международного фестиваля креативной рекламы «Каннские львы» – одного из самых ярких и значимых событий в рекламной индустрии. «Львы» – самая престижная всемирная премия в области рекламы и маркетинга.

Приходите поболеть за наш красно-белый ролик в Московский Дом Кино 28 октября! В случае победы он получит шанс представлять Россию на финале конкурса в Каннах. Пускай весь мир узнает о том, что объединяет нас, спартаковцев!», – сказано в сообщении на официальном сайте клуба.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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007abdul007
1476721022
хоть за какой-то трофей поборются))
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RussianHorse
1476723580
Это будет еще один турнир,который проиграет спартачок))
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RussianHorse
1476723743
"Это спартак-мы все одной крови"(с) А мы еще гадаем,почему столько людей болеют СПИДом у нас)))
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АлёшкА91
1476724223
Сколько недоброжелателей собралось.
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RedGreenHooligan
1476725959
Сразу вспоминается камеди клаб... Группа USB - Фестиваль рекламы "Каканские львы" --- вот Спартаку только в Каканах учавствовать
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Duken
1476763680
В подноминации каннские свинки
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