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    «Спартак» намерен побороться за участие в фестивале «Каннские львы»

    «Спартак» объявил о своем намерении побороться за участие в Международном фестивале креативной рекламы «Каннские львы». Ролик под названием «Мы все одной крови» будет представлен на российском отборочном этапе фестиваля.

    «Друзья! Уверены, что вы уже успели оценить созданную нами в этом сезоне серию видеороликов «Мы все одной крови», посвященную всем нам – спартаковским болельщикам и футболистам! Теперь ролик «Мы все одной крови» станет участником российского отборочного этапа 63-го Международного фестиваля креативной рекламы «Каннские львы» – одного из самых ярких и значимых событий в рекламной индустрии. «Львы» – самая престижная всемирная премия в области рекламы и маркетинга.

    Приходите поболеть за наш красно-белый ролик в Московский Дом Кино 28 октября! В случае победы он получит шанс представлять Россию на финале конкурса в Каннах. Пускай весь мир узнает о том, что объединяет нас, спартаковцев!», – сказано в сообщении на официальном сайте клуба.

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.10.2016 18:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6

      Duken 18 октября 2016, 07:08

      В подноминации каннские свинки

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 17 октября 2016, 20:39

      Сразу вспоминается камеди клаб... Группа USB - Фестиваль рекламы "Каканские львы" --- вот Спартаку только в Каканах учавствовать

      1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 17 октября 2016, 20:10

      Сколько недоброжелателей собралось.

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 17 октября 2016, 20:08

      И судейку пусть прихватят

      -1
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 17 октября 2016, 20:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Это спартак-мы все одной крови"(с)
      А мы еще гадаем,почему столько людей болеют СПИДом у нас)))

      -10
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 17 октября 2016, 19:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это будет еще один турнир,который проиграет спартачок))

      -5
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 17 октября 2016, 19:17

      хоть за какой-то трофей поборются))

      -2
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