Глеб: «Аршавину в «Арсенале» могли помешать проблемы в коллективе и отношения с Венгером»

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб рассказал, почему Андрей Аршавин не смог надолго закрепиться в лондонском клубе.

– После вас за «Арсенал» играл Андрей Аршавин. У вас получилось, у россиянина, скорее, нет.

– Почему считаете, что у Аршавина не получилось? Он сильный футболист, здорово проведший в Англии первый год. Не в курсе, почему потом случился спад. Может, появились определенные проблемы в коллективе, в отношениях с Арсеном. Только сам Андрей знает ответ. Если бы не это, играл бы дальше на прежнем уровне.