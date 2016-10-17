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    Глеб: «Аршавину в «Арсенале» могли помешать проблемы в коллективе и отношения с Венгером»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб рассказал, почему Андрей Аршавин не смог надолго закрепиться в лондонском клубе.

    – После вас за «Арсенал» играл Андрей Аршавин. У вас получилось, у россиянина, скорее, нет.

    – Почему считаете, что у Аршавина не получилось? Он сильный футболист, здорово проведший в Англии первый год. Не в курсе, почему потом случился спад. Может, появились определенные проблемы в коллективе, в отношениях с Арсеном. Только сам Андрей знает ответ. Если бы не это, играл бы дальше на прежнем уровне.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    17.10.2016 14:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 17 октября 2016, 17:47

      сам себе и помешал

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 17 октября 2016, 17:32

      Ну какие отношения с Арсеном? Арсен в нем души не чаял и защищал и ставил (даже в основу иногда) уже и тогда, когда Аршавину до той основы было как до Луны. Пабы и бабы... Не выдерживают наши в условиях, когда твоя форма - "режим" и т.п. зависят только от твоего профессионализма. Когда никто за тобой не "приглядывает по отечески", а вокруг "столько вкусного"©.

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      Рейтинг: +56

      bloodhound > momwig_ 17 октября 2016, 19:14

      он всю жизнь в основном под нападающим играл, а венгер его левым напом ставил, если не твоя позиция, что тут показывать можно?

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ > bloodhound 18 октября 2016, 09:35

      Ну да.. Это поэтому он первые полтора сезона забивал по голу на 2-3 матча и признавался игроком матчей и месяца, а потом стал отмечаться всё больше за пределами стадиона? Вроде не менял Венгер его позицию в это время.

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      Рейтинг: +21

      and_chu 17 октября 2016, 16:45

      Трудно играть в ведущем английском клубе, если у тебя нет какой-либо диаспоральной поддержки. Вот и сдули Аршавина коллеги по цеху. В прочем, с Жирковым также поступили, когда Эшли Коул его гнобил постоянно. Это в России ты звезда, а в Англии обычный игрок, вот и наших "звёзд" и опускали до дна.

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