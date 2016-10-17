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    Глеб: «Не заиграл в «Барселоне» из-за того, что вел себя как пацан»

    Полузащитник БАТЭ Александр Глеб верит, что «канониры» вспомнил годы, проведенные в составе «Барселоны». Напомним, что в составе каталонского клуба Глеб выступал в период с 2008 по 2011 год. За это время он принял участие в 19-ти матчах в составе первой команды.

    – Что помешало заиграть в столице Каталонии?

    – Основная вина на мне – вел себя как пацан. Главный тренер Хосеп Гвардиола тогда тоже был молодой, только что возглавил команду. Испанец не смог достучаться до меня, найти необходимые слова. Будь на его месте наставник «Арсенала» Арсен Венгер, он бы подошел, поговорил, нашел общий язык. Но я не виню Гвардиолу. Сам должен был вести себя более профессионально. В конце концов, я футболист, это моя работа.

    Считаю, что наставник «горожан» способен добиться с клубом такого же успеха, как с «Барселоной». Судя по первым матчам сезона, игра команды здорово поменялась, появился быстрый короткий пас, характерный для испанских команд. Видна тренерская работа, и это только начало. Полагаю, «Сити» и «Арсенал» разыграют титул в нынешнем сезоне. Сегодня они лидеры английского футбола.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    17.10.2016 10:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +44

      timurrazz 17 октября 2016, 11:21

      "Полузащитник БАТЭ Александр Глеб верит, что «канониры» вспомнил годы, проведенные в составе «Барселоны»". ЧЕЕ??

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq > timurrazz 17 октября 2016, 16:34

      Тимати это ты что ли?

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 17 октября 2016, 10:43

      ну тогда надо было вести себя как телка слушаться и волосы красит

      -1
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