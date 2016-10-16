Аллегри: «Буффон ошибся, чтобы разбудить «Ювентус»

И что? Ну ошибся, бывает. Почему такой замшелый миф о том, что ошибка молодых от неопытности, а ветеранов - типа уже на покой пора? Ну со всеми бывает, у Буффона во все года были ошибочки, но они заметнее как раз таки у классных вратарей: "Ого, Буффон ошибся! Ну нихера себе!". Двужильный Буффон еще затащит пару чемпионств точно.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру команды в матче с «Удинезе» (2:1) в рамках 8-го тура Серии А.
«Мы плохо проявили себя в первом тайме. Во втором имели шансы на большее количество голов. Для победы в чемпионате, мы должны брать такие матчи.
Ошибка Буффона? Это меня не беспокоит. Он создал эту трудность, чтобы разбудить нас, а затем совершил фантастический сэйв», – приводит слова Аллегри Mediaset Premium.