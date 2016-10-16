Аллегри: «Буффон ошибся, чтобы разбудить «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру команды в матче с «Удинезе» (2:1) в рамках 8-го тура Серии А.

«Мы плохо проявили себя в первом тайме. Во втором имели шансы на большее количество голов. Для победы в чемпионате, мы должны брать такие матчи.

Ошибка Буффона? Это меня не беспокоит. Он создал эту трудность, чтобы разбудить нас, а затем совершил фантастический сэйв», – приводит слова Аллегри Mediaset Premium.