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    Аллегри: «Буффон ошибся, чтобы разбудить «Ювентус»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру команды в матче с «Удинезе» (2:1) в рамках 8-го тура Серии А.

    «Мы плохо проявили себя в первом тайме. Во втором имели шансы на большее количество голов. Для победы в чемпионате, мы должны брать такие матчи.

    Ошибка Буффона? Это меня не беспокоит. Он создал эту трудность, чтобы разбудить нас, а затем совершил фантастический сэйв», – приводит слова Аллегри Mediaset Premium.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2016 09:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 16 октября 2016, 14:12

      И что? Ну ошибся, бывает. Почему такой замшелый миф о том, что ошибка молодых от неопытности, а ветеранов - типа уже на покой пора? Ну со всеми бывает, у Буффона во все года были ошибочки, но они заметнее как раз таки у классных вратарей: "Ого, Буффон ошибся! Ну нихера себе!". Двужильный Буффон еще затащит пару чемпионств точно.

      2
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      Рейтинг: +585

      tilvan 16 октября 2016, 13:08

      Все чаще стал ошибаться
      время не щадит никого

      -2
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      Рейтинг: +10

      dg34td 16 октября 2016, 12:32

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      0
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      Рейтинг: +33

      Dimanz 16 октября 2016, 11:50

      Буффонище - супер вратарь, может себе это позволить

      4
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 16 октября 2016, 11:08

      Буффон настолько крут, что даже ошибается для того чтобы победить!)

      13
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