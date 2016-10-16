Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тихонов: «Енисей» забил «Соколу» три гола, а потом успокоился»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов выразил недовольство игрой своих подопечных во втором тайме матча с «Соколом» (3:0) в рамках 17-го тура ФНЛ.

    «Довольно удачно начали матч, забив гол практически в первой атаке. Потом контролировали игру, забили три, хотя могли больше. Во втором тайме ребята успокоились, хотя в перерыве мы говорили не расслабляться. Некоторые говорят, что счет не отражает игры. Возможно, так и есть, потому что у «Сокола» были хорошие моменты, но это связано с тем, что наши игроки успокоились», – заявил Тихонов.

    Источник: ФК «Енисей»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2016 08:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11