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    Зобнин: «Кудряшов сыграл грубо прямой ногой. Рука болит до сих пор»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями после матча десятого тура РФПЛ против «Ростова» (1:0), а также прокомментировал эпизод с красной карточкой Федора Кудряшова, который сфолил на нем.

    «Спартак» сильнее «Ростова» – счет на табло.

    Первая красная карточка по делу, Кудряшов сыграл грубо прямой ногой. Рука болит до сих пор. Мое мнение: все, что касается красных карточек, по делу.

    Во втором тайме мы должны были больше прессинговать и не дать ничего сделать сопернику, но моменты у них были, и это настораживает.

    Тренер уже сказал нам об этом, будем исправляться. Каррера был зол, что плохо играли во втором тайме.

    Без Промеса не хватает креатива в нападении, моментов у «Спартака» было не так много, особенно когда в равных составах играли», – сказал Зобнин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2016 01:55
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 16 октября 2016, 16:09

      плакать надо после каждой игры выиграли или нет, на следующей игре судья поможет, сами выигрывать не умеете

      1
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      Рейтинг: +124

      1cent 16 октября 2016, 14:31

      зобнин уебан в натуре!!! сука ты видишь что летит нога блять отойди ты же сука сам подставился

      2
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > 1cent 16 октября 2016, 16:17

      Ну так это же свинья ,а свинья грязь везде найдёт.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 октября 2016, 14:01

      Тебе не руками играть, нытик!

      2
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 16 октября 2016, 11:11

      шлюха плаксивая, тебе кость не ломали где там прямая нога по твоей жопке

      -1
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      Рейтинг: +1860

      mahan > B_A_IV 16 октября 2016, 13:05

      Еблан посмотри повтор момента и почитай правила футбола.

      1
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 16 октября 2016, 08:44

      Аххх...и что. ручка болит до сих пор? Но ведь сам Зобин сказал, что во втором тайме играли плохо. Так как же "Спартак" сильнее "Ростова" если девятерым забили только один гол?

      10
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      Рейтинг: +239

      nirita 16 октября 2016, 08:41

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      Кудряшов-супер хам!!!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 октября 2016, 08:12

      Ты чудак на букву "М"! Кудряшов поднял ногу, смотрел на мяч вверх и никуда не двигался, а ты ид....т налетел специально на эту ногу! А в остальных моментах сам, еще до контакта, валился на траву! Тебе, Комбарову и Попову лучше в цирке такие номера показывать!

      4
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > Serjoga 16 октября 2016, 08:35

      Не стоит в споре оскорблять противника. Однако Кудряшов получил красную ещё и за репутацию. Он всегда играет жёстко если не жестоко. И до этого он получал красные. И не зря у Ростова больше всех удалений. Однако я уважаю команду, которая так борется. Спартаку иногда не хватает этого.

      2
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      Рейтинг: +47

      Srres > Serjoga 16 октября 2016, 09:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Долбаебина!!!

      -9
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      Рейтинг: +1351

      15112007 16 октября 2016, 07:51

      Кудряшов играл грубо, была опасная игра с поднятой ногой, верно. Но он смотрел на мяч, был первый на мяче. Нарушение было без умысла. Поэтому должна была быть жёлтая+штрафной, а не красная.

      10
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > 15112007 16 октября 2016, 11:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да давай кудряшова наградим ещё орденом,ну или на крайняк почётную грамоту дадим

      -6
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Каратель 16 октября 2016, 11:13

      посмотри момент еще раз идиот

      -2
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      Рейтинг: +29

      Дарумаш 16 октября 2016, 07:40

      Ах у него рука болит, а то старпер рейнгюльдсвин уже ребра сломал ему. Вы уж определитесь

      5
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 16 октября 2016, 07:31

      Нытик ,это спорт. Больно в боксе ,когда по морде бьют со всей силы. Шёл бы тогда на балет и не ныл бы.

      2
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      Рейтинг: +79

      Giletka > Evgenii1 16 октября 2016, 11:08

      Зря ты так про балет, там очень серьёзные нагрузки и травматизм. И куда более жестокий отбор чем в спорте.

      1
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