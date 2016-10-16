Зобнин: «Кудряшов сыграл грубо прямой ногой. Рука болит до сих пор»

плакать надо после каждой игры выиграли или нет, на следующей игре судья поможет, сами выигрывать не умеете
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями после матча десятого тура РФПЛ против «Ростова» (1:0), а также прокомментировал эпизод с красной карточкой Федора Кудряшова, который сфолил на нем.
«Спартак» сильнее «Ростова» – счет на табло.
Первая красная карточка по делу, Кудряшов сыграл грубо прямой ногой. Рука болит до сих пор. Мое мнение: все, что касается красных карточек, по делу.
Во втором тайме мы должны были больше прессинговать и не дать ничего сделать сопернику, но моменты у них были, и это настораживает.
Тренер уже сказал нам об этом, будем исправляться. Каррера был зол, что плохо играли во втором тайме.
Без Промеса не хватает креатива в нападении, моментов у «Спартака» было не так много, особенно когда в равных составах играли», – сказал Зобнин.