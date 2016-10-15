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    Лига 1. «Генгам» поднялся в зону ЛЕ, обыграв «Лилль», и другие результаты

    В матче девятого тура Лиги 1 «Генгам» оказался сильнее «Лилля» благодаря голу Слоана Прива – 1:0.

    Эта победа позволила «Генгаму» выйти на пятое место, «Лилль» остался на 18-й позиции.

    В других матчах тура «Лорьян» уступил «Нанту», «Монпелье» обыграл «Кан», «Бастия» проиграла «Анжеру».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 9-й тур

    Генгам – Лилль – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Прива, 32.

    Лорьян – Нант – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бамму, 42; 0:2 – Жилле, 74; 1:2 – Хамель, 80.

    Монпелье – Кан – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Нинга, 3; 1:1 – Йахия, 8; 2:1 – Муни, 65; 2:2 – Сантини, 69; 3:2 – Нинга, 77.

    Удаления: Муни – нет.

    Бастия – Анжер – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Дидиу, 26; 1:1 – Бифума, 45; 1:2 – Дидиу, 65.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 22:54
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