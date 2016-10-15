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    Венгер: «Нельзя так играть с командами, которые борются за выживание»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал результат матча восьмого тура АПЛ против «Суонси» (3:2).

    «Я бы сказал, что когда мы вели в два мяча, то утратили концентрацию, а этого нельзя делать в матче против команды, которая находится на дне таблицы и пытается сохранить место в Премьер-лиге.

    У меня смешанные чувства, потому что победа казалась гарантированной, но это не было правдой.

    У нас поровну очков с «Манчестер Сити». Пока их игра интересна, но посмотрим , что произойдет на длинной дистанции», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    15.10.2016 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 16 октября 2016, 10:29

      главное испытание Арсенала как и всегда ждет в январе. Если мы не наберем в январе 15 очков - пиши пропало!

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