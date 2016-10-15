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    Семин: «По работе к игрокам «Локомотива» претензий нет, они проявляют хороший энтузиазм»

    Наставник «Локомотива» Юрий Семин объяснил, по каким причинам в сегодняшнем матче 10-го тура РФПЛ с «Амкаром» не смогли принять участия защитники Ведран Чорлука и Роман Шишкин. Также специалист подчеркнул, что у него нет претензий к своим игрокам по работе на тренировках.

    «Чорлука получил травму в сборной. Шишкин привез из национальной команды простуду, поэтому также не сыграет. Остальные на месте. Большой перерыв создал определенные трудности. Особенно для Виталия Денисова, который играл в сборной позже.

    По работе к игрокам претензий нет – проявляют хороший энтузиазм. Теперь хорошую тренировочную ситуацию нужно перенести на матчи чемпионата», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 14:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 15 октября 2016, 17:49

      Пока игры нет...Надо дать время Семину...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 октября 2016, 16:32

      Кому он нужен энтузиазм, результат давай.

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