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    Кечинов: «Спартак» победит «Ростов» со счетом 2:1»

    Экс-хавбек «Спартака» Валерий Кечинов считает красно-белых фаворитами в матче 10-го тура РФПЛ с «Ростовом». По его мнению, атакующее трио в лице Ивелина Попова, Джано и Зе Луиша могут доставить желто-синим неприятности в отсутствии получившего повреждение лидера команды Квинси Промеса. Встреча пройдет сегодня и начнется в 19:30 мск.

    «Как болельщику, мне хочется сделать ставку на «Спартак», но даже если учесть, что красно-белые выступают на домашнем стадионе, игра будет непростой. Они любят атаковать, но у «Ростова» отличная оборона. Кроме того, у «Спартака» колоссальная потеря – Промес. Квинси является лидером команды, создает много острых моментов. Его отсутствие на поле, конечно же, не останется незамеченным. С учетом нынешней ситуации в «Спартаке», заменить его сложно, но есть Попов, Ананидзе, Зе Луиш, Глушаков, которые способны доставить неприятности ростовчанам.

    Голкипер «Ростова» Джанаев не совсем удачно дебютировал в составе сборной. Но не думаю, что такая неудача способна выбить его из колеи надолго. Вероятно, будет много забитых голов. Мой прогноз на предстоящую встречу – 2:1, подопечные Массимо Карреры одержат победу», – сказал Кечинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2016 14:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 октября 2016, 15:48

      Да насадят казаки на пику свинью, на этом все и закончится!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 октября 2016, 15:47

      Хочу поспорить с Кечиновым, да мне бы и не хотелсь этого, да, была неудача у "Ростова", да были ошибки, но...., такой борьбы хотя бы за одно очко, я ещё, за очень редким исключением, не видела ни у одной команды, и именно только у "Ростова", я видела глаза...Джанаев, Полоз, Нобоа, а также капитан Гацкан....( да не только они, там, как не странно команда), и это одно целое, и цель-то одна, победить ..., вот им и желаю и желаю победы во всех матчах нынешнего турнира...

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 октября 2016, 15:14

      ну поглядим второй тайм

      0
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    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 15 октября 2016, 15:10

      ШАШЛЫК

      0
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    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 15 октября 2016, 14:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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