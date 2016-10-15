Калиниченко: «Луческу давит на арбитров и всех остальных, чтобы те считали «Зенит» самым лучшим»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко назвал обычным явлением, когда наставник «Зенита» Мирча Луческу нелицеприятно высказывается в адрес соперников, которые выражают недовольство судейством в матчах с его командами.

«Мирча всегда ругает соперника, если тот после поражения вешает всех собак на судей. Мистер всегда говорит: «Не нойте, а играйте в футбол». То есть давит на арбитров и всех остальных, чтобы те считали «Зенит» самым лучшим.

Это такая своеобразная тонкая игра. Он очень грамотный стратег, а это его почерк. Просто посмотрите, как Луческу высказывался после неудач «Шахтера». В принципе я к этому нормально отношусь: тренер должен стоять за свою команду горой», – заявил Калиниченко.