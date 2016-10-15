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  • Калиниченко: «Луческу давит на арбитров и всех остальных, чтобы те считали «Зенит» самым лучшим»

Калиниченко: «Луческу давит на арбитров и всех остальных, чтобы те считали «Зенит» самым лучшим»

15 октября 2016, 06:31
6

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко назвал обычным явлением, когда наставник «Зенита» Мирча Луческу нелицеприятно высказывается в адрес соперников, которые выражают недовольство судейством в матчах с его командами.

«Мирча всегда ругает соперника, если тот после поражения вешает всех собак на судей. Мистер всегда говорит: «Не нойте, а играйте в футбол». То есть давит на арбитров и всех остальных, чтобы те считали «Зенит» самым лучшим.

Это такая своеобразная тонкая игра. Он очень грамотный стратег, а это его почерк. Просто посмотрите, как Луческу высказывался после неудач «Шахтера». В принципе я к этому нормально отношусь: тренер должен стоять за свою команду горой», – заявил Калиниченко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Калиниченко Максим Луческу Мирча
Комментарии (6)
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acer2003
1476507300
Калиниченко, не становись в отряд нытиков !!!
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Betonshik
1476510098
Хрень базаришь
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a-rakhmatov
1476513397
Настоящий цыган....борется за свое до конца и отстаивает интересы своей команды)))
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Вомбат
1476517876
Кто бы сомневался: когда Луческу говорит о том, что вы слишком много визжите, на самом деле он так не думает. Это он специально ругает вас, чтобы судьи вас не любили. Вы, смелые спартаковские бойцы, все делаете правильно. Продолжайте визжать и визжите громче, это очень полезно. Требуйте ежегодной смены судейского корпуса, ведь это купленные судьи виноваты во всех ваших поражениях, в том числе от АЕКов и Санакт-Галленов. Ну а главное - тренеров не забывайте почаще менять. И тогда мир будет ваш.
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Мясной Упырь
1476518970
удел цыган - просить копеечку на вокзалах
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dyema
1476526496
Бред какой-то, сам то понял что сказал. Призыв играть назвал давлением. А что, плакать надо?
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