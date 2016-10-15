Мане: «Клопп хотел видеть меня в «Боруссии»

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп приглашал его в дортмундскую «Боруссию», где работал ранее.

«Перед тем, как я попал в «Ливерпуль», у меня был шанс встретиться с Клоппом в «Боруссии». Я играл в «Зальцбурге», и он пытался подписать меня, но не вышло – это футбол.

Он хороший тренер. Этот человек из тех, кто любит своих игроков. В конце сезона он позвонил мне и сказал, что хочет видеть меня в «Ливерпуле». Я прямо сказал, что хочу к нему перейти. Это было подходящее время и подходящий тренер для меня. Я очень счастлив быть здесь», – сказал Мане.