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    Мане: «Клопп хотел видеть меня в «Боруссии»

    Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп приглашал его в дортмундскую «Боруссию», где работал ранее.

    «Перед тем, как я попал в «Ливерпуль», у меня был шанс встретиться с Клоппом в «Боруссии». Я играл в «Зальцбурге», и он пытался подписать меня, но не вышло – это футбол.

    Он хороший тренер. Этот человек из тех, кто любит своих игроков. В конце сезона он позвонил мне и сказал, что хочет видеть меня в «Ливерпуле». Я прямо сказал, что хочу к нему перейти. Это было подходящее время и подходящий тренер для меня. Я очень счастлив быть здесь», – сказал Мане.

    Источник: Goal.com

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    15.10.2016 00:21
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